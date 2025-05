Play nas férias! Lombi posta foto de viagem a Portugal e fãs elogiam: ‘Elegância sem igual’ Mesmo alguns dias fora do Balanço Geral, público confessa saudades de ver o jornalista nas telinhas; confira Balanço Geral|Do R7 20/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/05/2025 - 02h00 ) twitter

Lombi compartilhou um momento de suas férias na Europa Reprodução/Instagram

Fora dos estúdios da RECORD, o comentarista do Balanço Geral, Renato Lombardi, está aproveitando as suas merecidas férias em grande estilo. Ele compartilhou com os fãs uma foto em um restaurante em terras europeias, diretamente de Portugal.

“Primeiro dia em Portugal”, escreveu ele na legenda.

O sucesso da foto entre os fãs foi certo e rendeu muitos comentários o paparicando e até mesmo alguns confessando estarem com saudade dele e pedindo para voltar:

“De uma elegância sem igual”, destacou uma fã.

“Saudades de você”, confessou uma. “Aproveite as férias, Lombi. Está fazendo falta”, completou mais uma.

Confira o post abaixo:

O Balanço Geral vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50 e, aos sábados, a partir das 13h, na tela da RECORD.