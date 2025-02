Podcast Mistério e Justiça: Atirador do shopping imaginou que estava matando monstros, diz delegado

Em 1999, Mateus da Costa Meira chocou o Brasil ao abrir fogo em um cinema no shopping Morumbi e matar três presos. O delegado Olavo Reino Francisco, que participou da investigação, descreve como o estudante de medicina foi preso e explica o processo investigativo do caso. De acordo com Reino Francisco, o atirador criou em sua mente a ilusão de que estava combatendo monstros. Em setembro de 2024, após cumprir 25 anos de prisão, Meira foi liberado e está livre da cadeia. Reino Francisco e o apresentador Renato Lombardi discutem a liberdade e se o atirador tem condições de conviver em sociedade.