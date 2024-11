Podcast Mistério e Justiça: Biógrafo revela que Maníaco do Parque queria ser mulher

Renato Lombardi recebe Ullisses Campbell, autor da biografia de Francisco de Assis, o Maníaco do Parque. O jornalista fez várias revelações sobre o caso que chocou o Brasil na década de 90. Entre elas, que Chico Estrela, como Francisco também é conhecido, queria ser mulher e que ele só matava as vítimas que tinham um perfil específico. Confira a íntegra do segundo episódio de Mistério e Justiça!