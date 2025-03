Polícia avança na investigação da morte de Vitória Regina em Cajamar (SP) Estratégias dos criminosos são desvendadas através de evidências deixadas no local Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 16h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia usa rastros deixados pelos criminosos para avançar em investigação da morte da jovem Vitória

A polícia está utilizando técnicas avançadas para investigar a morte de Vitória Regina em Cajamar (SP). Rastros deixados pelos criminosos, como fios de cabelo no porta-malas do carro de Maicol e manchas de sangue no possível cativeiro, tornaram-se provas cruciais.

Os investigadores acreditam que o crime foi planejado para dificultar a perícia. Ferramentas encontradas próximas ao corpo pertenciam ao padrasto de Maicol e sumiram na época do desaparecimento da jovem.

O caso está sob segredo de justiça enquanto as autoridades procuram mais evidências para conectar todos os envolvidos à cena do crime.

Assista em vídeo - Polícia usa rastros deixados pelos criminosos para avançar em investigação da morte da jovem Vitória

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!