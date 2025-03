Polícia busca dono de Corolla para novo depoimento sobre desaparecimento de Vitória Investigação avança com novas convocações para esclarecimentos em Franco da Rocha (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 16h09 (Atualizado em 07/03/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Vitória: Polícia Civil busca dono de carro já periciado para novo depoimento

Durante uma investigação em Franco da Rocha, São Paulo , viaturas da Polícia Civil se deslocaram para buscar novos depoentes relacionados ao desaparecimento de Vitória. Entre os convocados estava o dono de um carro modelo Corolla, que já havia sido periciado. Ele foi chamado novamente à delegacia para prestar novos esclarecimentos.

O movimento das viaturas foi acompanhado por familiares da vítima, atentos às ações policiais. Durante a operação, identificou-se que o Toyota Corolla estava registrado em Cajamar, São Paulo. A polícia busca esclarecer detalhes que surgiram após análises anteriores.

Além do dono do Corolla, outra pessoa foi levada à delegacia para depoimento. A investigação continua com a polícia conectando novas informações a partir dos depoimentos e perícias realizadas.

Assista em vídeo - Caso Vitória: Polícia Civil busca dono de carro já periciado para novo depoimento

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!