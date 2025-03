Polícia busca homem que matou ex-mulher a tiros na região central de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 14h54 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia busca um homem suspeito de ter matado a ex-mulher pelas costas a tiros em Campos Elíseos, na região central de São Paulo. As autoridades analisam as gravações feitas pelas câmeras de segurança, que mostram Rogério, de 56 anos, disparando três tiros, dos quais dois acertaram Elaine. Segundo as investigações, o suspeito já foi condenado a 12 anos de prisão por ter matado outra ex-companheira.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa