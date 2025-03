Polícia captura assassino de passageiro de ônibus na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/03/2025 - 10h24 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h03 ) twitter

A polícia investiga o assassinato de Ramon Marcelino dos Anjos, 22 anos, baleado dentro de um ônibus na zona sul de São Paulo. Ismael Machado de Oliveira, suspeito do crime, foi detido e ouvido pela polícia, ainda que o motivo do crime permaneça desconhecido. Câmeras internas capturaram o momento dos disparos, causando pânico entre os passageiros. A família de Ramon expressa indignação e busca respostas, enquanto a polícia ainda procura testemunhas para esclarecer o caso. O comportamento frio do atirador, que agiu com tranquilidade após o crime, também chama a atenção dos investigadores.

