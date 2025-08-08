Logo R7.com
Balanço Geral

Polícia captura quadrilha que trocava controles em SP

15 suspeitos presos por esquema em condomínios de Moema

  • Quinze pessoas foram presas em uma operação policial em São Paulo por integrar uma quadrilha criminosa.
  • O grupo trocava controles originais de portões automáticos por falsos em condomínios de Moema.
  • Manobristas de clínicas e academias ajudavam os criminosos na substituição dos controles.
  • A quadrilha cometeu assaltos violentos, incluindo casos de sequestro e roubo em condomínios.

 

Uma operação policial em São Paulo resultou na prisão de quinze pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que trocava controles originais de portões automáticos por falsos. O grupo atuava principalmente em condomínios na região de Moema, zona sul da cidade.

As investigações revelaram que manobristas de clínicas e academias colaboravam com os criminosos ao substituir os controles enquanto os veículos estavam sob seus cuidados. Com os dispositivos verdadeiros em mãos, a quadrilha conseguia acessar garagens dos prédios para cometer furtos.

Em um dos assaltos, pai e filho foram amarrados enquanto os invasores levavam joias, dinheiro e um carro. Em outro caso, quinze membros do grupo entraram facilmente na garagem de um condomínio se passando por moradores e renderam o porteiro antes de agir. A polícia continua buscando outros envolvidos no esquema criminoso.

