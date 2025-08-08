Polícia captura quadrilha que trocava controles em SP
15 suspeitos presos por esquema em condomínios de Moema
Uma operação policial em São Paulo resultou na prisão de quinze pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que trocava controles originais de portões automáticos por falsos. O grupo atuava principalmente em condomínios na região de Moema, zona sul da cidade.
As investigações revelaram que manobristas de clínicas e academias colaboravam com os criminosos ao substituir os controles enquanto os veículos estavam sob seus cuidados. Com os dispositivos verdadeiros em mãos, a quadrilha conseguia acessar garagens dos prédios para cometer furtos.
Em um dos assaltos, pai e filho foram amarrados enquanto os invasores levavam joias, dinheiro e um carro. Em outro caso, quinze membros do grupo entraram facilmente na garagem de um condomínio se passando por moradores e renderam o porteiro antes de agir. A polícia continua buscando outros envolvidos no esquema criminoso.
