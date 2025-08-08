Polícia captura quadrilha que trocava controles em SP 15 suspeitos presos por esquema em condomínios de Moema Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h05 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h05 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quinze pessoas foram presas em uma operação policial em São Paulo por integrar uma quadrilha criminosa.

O grupo trocava controles originais de portões automáticos por falsos em condomínios de Moema.

Manobristas de clínicas e academias ajudavam os criminosos na substituição dos controles.

A quadrilha cometeu assaltos violentos, incluindo casos de sequestro e roubo em condomínios.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial em São Paulo resultou na prisão de quinze pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que trocava controles originais de portões automáticos por falsos. O grupo atuava principalmente em condomínios na região de Moema, zona sul da cidade.

As investigações revelaram que manobristas de clínicas e academias colaboravam com os criminosos ao substituir os controles enquanto os veículos estavam sob seus cuidados. Com os dispositivos verdadeiros em mãos, a quadrilha conseguia acessar garagens dos prédios para cometer furtos.

Em um dos assaltos, pai e filho foram amarrados enquanto os invasores levavam joias, dinheiro e um carro. Em outro caso, quinze membros do grupo entraram facilmente na garagem de um condomínio se passando por moradores e renderam o porteiro antes de agir. A polícia continua buscando outros envolvidos no esquema criminoso.

