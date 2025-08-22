Logo R7.com
Polícia descobre esquema de bebidas falsificadas em Mogi das Cruzes

Operação apreende bebidas adulteradas prontas para venda em galpão

Na manhã de sexta-feira, policiais do DEIC desmantelaram um esquema de produção de bebidas destiladas falsificadas em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A operação ocorreu em um galpão onde uma grande quantidade de bebidas, como whisky, vodka e gin, estava pronta para distribuição.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em três locais diferentes. No galpão, as bebidas estavam envasadas e etiquetadas, prontas para venda. Todo o material apreendido será submetido à perícia para investigação detalhada.

