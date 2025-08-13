Polícia descobre esquema de drogas em balas de goma em São Paulo Mulher é presa por distribuir doces com LSD e cetamina na Grande São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 15h54 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h54 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher foi presa em São Paulo por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas utilizando balas de goma.

O esquema misturava substâncias alucinógenas como LSD e cetamina, aumentando o risco à saúde dos consumidores.

A operação policial resultou na apreensão de drogas sintéticas e equipamentos para a fabricação dos entorpecentes.

As investigações continuam para identificar e desmantelar a rede de distribuição na Grande São Paulo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial em São Paulo levou à prisão de uma mulher suspeita de participar de um esquema de tráfico que misturava substâncias alucinógenas e anestésicos em balas de goma. As investigações indicam que LSD e cetamina eram usados para aumentar os efeitos das drogas, elevando o risco de parada cardíaca e morte.

A investigação começou com a prisão de uma mulher em São Caetano do Sul no ano anterior. A partir dessa prisão, a polícia identificou uma rede de fornecedores e compradores de drogas sintéticas. Recentemente, quatro mandados de busca foram cumpridos, resultando na prisão de uma suspeita que fabricava as drogas em sua residência.

Durante as buscas, a polícia encontrou diversas drogas sintéticas, balanças de precisão e medicamentos veterinários usados na mistura das substâncias. As drogas eram distribuídas para várias cidades da Grande São Paulo, com balas recheadas com LSD prontas para venda. As investigações continuam para desmantelar a quadrilha responsável pelo esquema.

Qual foi o resultado da operação policial em São Paulo?

Uma mulher foi presa por suspeita de participar de um esquema de tráfico que envolvia a mistura de substâncias alucinógenas e anestésicos em balas de goma.

‌



Quais substâncias estavam sendo utilizadas no esquema de tráfico?

As substâncias utilizadas eram LSD e cetamina, que aumentavam os efeitos das drogas, elevando o risco de problemas de saúde graves como parada cardíaca.

Como a polícia iniciou as investigações sobre o esquema?

As investigações começaram após a prisão de uma mulher em São Caetano do Sul no ano anterior, levando à identificação de uma rede de fornecedores e compradores de drogas sintéticas.

‌



O que foi encontrado durante as buscas realizadas pela polícia?

Foram encontradas diversas drogas sintéticas, balanças de precisão e medicamentos veterinários usados nas misturas, além de balas recheadas com LSD prontas para venda.

‌



