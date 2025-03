Polícia descobre laboratório de maconha em chácara de Embu das Artes (SP) Duas pessoas são presas por cultivo ilegal em operação policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h43 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h43 ) twitter

‘Mansão da maconha’: polícia descobre laboratório do crime em Embu das Artes (SP)

Embu das Artes, uma cidade turística na Grande São Paulo, foi cenário de uma operação policial que revelou um laboratório clandestino em uma chácara isolada. Após denúncias anônimas, policiais do 35º Distrito Policial do Jabaquara encontraram três estufas cheias de pés de maconha na propriedade. A estrutura impressionou os agentes, com produtos químicos, sementes, aparelhos de ar-condicionado e luzes especiais para simular raios solares. Uma caixa d'água estava instalada para irrigação das plantas.

Duas pessoas foram presas em flagrante por cuidar do cultivo ilegal. Um caseiro estava presente na chácara, mas não foi detido. O caso faz parte de uma série de operações contra o tráfico de drogas na região. Em um incidente separado em Teresina, Piauí, um advogado foi detido por cultivar maconha em casa para uso medicinal enquanto aguardava autorização oficial. A polícia investiga se a chácara em Embu das Artes (SP) servia como fachada para atividades de tráfico.

Assista em vídeo - ‘Mansão da maconha’: polícia descobre laboratório do crime em Embu das Artes (SP)

