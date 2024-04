Polícia descobre novo fato sobre casal assassinado em praia paradisíaca Carlos André dos Santos, de 29 anos, e sua namorada Ana Júlia, de 22, foram executados com 18 disparos de arma de fogo, e bilhete foi deixado no bolso do homem

Alto contraste

A+

A-

Carlos e Ana Júlia são executados por facção criminosa Carlos e Ana Júlia são executados por facção criminosa (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral foi até o extremo sul da Bahia, em Porto Seguro, para saber como está a investigação sobre o casal assassinado na região, em outubro do de 2023.

Carlos André dos Santos, de 29 anos, e sua namorada Ana Júlia, de 22, foram executados com 18 disparos de arma de fogo. Um bilhete misterioso foi deixado no bolso do homem.

No dia em que foram mortos, os jovens voltavam de Eunápolis, cidade próxima ao litoral baiano. Carlos e Ana enfrentaram um trecho de estrada de terra e na região afastada e sem monitoramento por câmeras de segurança, os criminosos agiram.

O carro do casal foi incendiado e os autores do duplo homicídio deixaram um recado no papel com a mensagem: "PCE é bala". A sigla se trata de uma facção criminosa do local, o Primeiro Comando de Eunápolis.

Continua após a publicidade

Carlos era motorista de transporte por aplicativo e Ana Júlia trabalhava em uma autoescola. No entanto, a polícia investigou o passado do rapaz, que possuía uma vida dupla. Agora, os investigadores acreditam que sua morte pode ter sido provocada por rivalidade entre facções.

Assista ao vídeo:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Paulo Henrique Oliveira, delegado responsável pelo caso, disse poder afirmar que o carro, apesar de não estar no nome de Carlos, era utilizado por ele para praticar ações criminosas. "Temos investigações que podemos afirmar ele na condução do veículo queimado, levando criminosos para cometer crimes", comentou.

O rapaz tinha passagens por crimes de roubo e homicídio. Ao contrário do namorado, Ana Júlia não tinha antecedentes criminais. Para a polícia, sua morte pode ter sido por queima de arquivo.

Continua após a publicidade

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

VEJA TAMBÉM: "Estava com vestido pronto", diz noiva de homem assassinado na véspera do casamento