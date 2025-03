Polícia encontra mensagem no celular de suspeito preso no caso Vitória: “Fui filmado, deu ruim” Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 12/03/2025 - 08h41 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h25 ) twitter

A Polícia Civil encontrou uma mensagem possivelmente comprometedora no celular de Maicol, suspeito preso pela participação na morte da menina Vitória, de 17 anos, encontrada morta em Cajamar (SP). “Fui filmado, deu ruim, teria escrito Maicol. O advogado dele, José Almir, defende a inocência do cliente e nega qualquer participação dele no crime.

