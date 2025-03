Polícia interrompe festa criminosa em Indaiatuba (SP); líder do PCC morre em confronto Detidos alegam gravação de videoclipe; polícia encontra drogas e armas no local Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h38 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h38 ) twitter

Uma operação policial em uma chácara em Indaiatuba, interior de São Paulo, terminou com a morte de Mauro Alves de Menezes, conhecido como Carcaça, apontado como líder regional do PCC. A ação ocorreu após moradores denunciarem uma festa suspeita com movimentação intensa.

Ao chegarem ao local, policiais encontraram dois homens armados no portão. Carcaça atirou contra os agentes, que revidaram, resultando na sua morte. Oito pessoas foram presas durante a operação, incluindo o filho de Carcaça. Os detidos afirmaram que estavam na chácara para a gravação de um videoclipe.

Na chácara, a polícia apreendeu drogas, armas, bebidas alcoólicas e carros de luxo. Não foram encontrados indícios de que um videoclipe estava sendo produzido. As mulheres presentes relataram ter recebido pagamento para participar da festa. A investigação continua para apurar as conexões dos envolvidos com o PCC.

Assista em vídeo - Polícia surpreende bandidos durante festa e mata liderança do crime organizado em SP

