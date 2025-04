Polícia investiga assassinato de Vitória Regina com perícias em Cajamar (SP) Reconstituição do crime está marcada para o dia 10 de abril Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 01/04/2025 - 16h14 ) twitter

A Polícia Civil realizou perícias no entorno da casa de Maicol dos Santos em Cajamar, São Paulo, como parte da investigação do assassinato de Vitória Regina, de 17 anos. Maicol está preso sob acusações de homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A defesa se opõe à sua participação na reconstituição do crime, programada para o dia 10 de abril.

Durante as investigações, Maicol confessou ter queimado roupas e o celular da vítima após um breve relacionamento com ela. A polícia não descarta a possibilidade de outros indivíduos estarem envolvidos no crime e continua buscando novas evidências. Mensagens no celular da esposa de Maicol indicam sua não participação no crime.

A polícia aguarda os laudos periciais para avançar na identificação de possíveis cúmplices mencionados por Maicol em suas mensagens. Ele permanece detido enquanto novos depoimentos são colhidos pelas autoridades.

Assista em vídeo - Caso Vitória: polícia pericia o entorno da casa de Maicol e se prepara para reconstituição do crime

