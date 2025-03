Polícia investiga morte de criança de 7 anos atingida por pilastra de concreto em condomínio no RJ Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h08 ) twitter

A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma criança de 7 anos, que foi atingida por uma pilastra de concreto enquanto brincava dentro de um condomínio. Maria Luísa brincava em uma rede com outras crianças, quando a estrutura caiu sobre ela. A menina chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas morreu após sofrer uma parada cardíaca. Em depoimento, um funcionário disse que a pilastra foi reformada pelo próprio condomínio em dezembro de 2024. A Polícia Civil aguarda o resultado da perícia para saber se houve erro na execução do projeto ou na manutenção.

