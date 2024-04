Polícia investiga se motorista estava embriagada no atropelamento de mãe e filhas

Alto contraste

Câmeras de segurança flagraram momento do atropelamento Câmeras de segurança flagraram momento do atropelamento (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do atropelamento de Lorena Alves da Silva, de 23 anos, e suas filhas, de 1 e 2 anos, em Goiás.

Câmeras de segurança flagraram a ação. Lorena apareceu na avenida movimentada, empurrava um carrinho com as duas filhas e parou no cruzamento para esperar os veículos passarem.

Do outro lado, um carro prata esperava no cruzamento. Em questão de segundos, a motorista acelerou e atropelou as vítimas. Uma das crianças foi arremessada para fora do carrinho, caiu no asfalto e, por pouco, não foi atingida por uma das rodas.

O carro só parou metros à frente. No veículo, estavam três mulheres, duas delas desceram com copo cheio de bebidas. Elas permanecem no local para prestar socorro às vítimas.

Apesar da imagem impressionante, as irmãs tiveram arranhões e ferimentos leves. Lorena teve uma fratura em um dos pés e aguarda para passar por uma cirurgia. As crianças estão sendo cuidadas pelo pai, que teve que parar de trabalhar enquanto a mãe está no hospital.

O Boletim de Ocorrência foi registrado e o caso vai ser investigado pela polícia. Ainda não se sabe se a mulher não viu as vítimas ou se estaria embriagada no momento em que tudo aconteceu.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

