Polícia joga bombas de gás para conter protesto contra reintegração de posse em Guarulhos (SP) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 09h12 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h02 )

Moradores de uma comunidade conhecida como Terra Prometida montaram barricadas e colocaram fogo em pneus para protestar contra ordem de reintegração de posse do local em Guarulhos (SP). Policiais tentaram negociar o fim do protesto, mas, diante do impasse, jogaram bombas de gás para conter a manifestação. O batalhão de choque e o Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados.

