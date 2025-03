Polícia prende criminosos da máfia chinesa que atuavam na Rua 25 de Março, no centro de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 28/02/2025 - 14h52 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h01 ) twitter

A Polícia Civil prendeu integrantes da máfia chinesa na rua 25 de Março, no centro comercial de SP. Segundo a polícia, o grupo já havia extorquido mais de R$ 1,7 milhão e ainda cobrava mais R$ 300 mil dos comerciantes locais. As cobranças eram mensalidades para que os comerciantes chineses pudessem vender na região. Investigações apontam que o grupo está envolvido em sequestros, extorsões e assassinatos. O esquema foi descoberto em 2017, quando as primeiras denúncias chegaram ao Ministério Público. Uma vítima que era mantida como refém foi resgatada pela polícia.

