Polícia prende piloto de moto envolvido em morte de ciclista em São Paulo Jefferson de Souza Jesus, conhecido como “Gordão de Paraisópolis”, foi detido pela Polícia Civil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 14h57 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende segundo suspeito de assassinar ciclista no Itaim Bibi (SP)

A Polícia Civil de São Paulo prendeu Jefferson de Souza Jesus, também conhecido como “Gordão de Paraisópolis”. Ele é suspeito de ser o piloto da motocicleta usada no latrocínio que vitimou o ciclista Vítor Medrado. O crime ocorreu no dia 13 de fevereiro, próximo ao Parque do Povo, na zona sul da cidade. Durante o assalto, Vítor foi atingido por um disparo no pescoço e não resistiu aos ferimentos após ser levado ao hospital.

Eric, identificado como o autor do disparo fatal, já havia sido preso no início do mês. A chefe da quadrilha, apelidada de “Mainha do Crime”, também está sob custódia. Os criminosos roubaram o celular de Vítor antes de fugir. O caso foi registrado como latrocínio.

Assista em vídeo - Polícia prende segundo suspeito de assassinar ciclista no Itaim Bibi (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!