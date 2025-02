Polícia prende quadrilha de chilenos que roubava bancos em vários estados brasileiros Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h03 ) twitter

Membros de uma quadrilha internacional foram presos em São Paulo após uma série de furtos a instituições financeiras. Os criminosos chilenos cortavam a energia das agências como parte de um plano organizado que incluía aguardar a desativação dos sistemas de segurança antes de agir. As ações ocorreram em Mato Grosso do Sul, onde levaram R$ 109 mil, e em Minas Gerais, com um prejuízo de R$ 200 mil para as agências. Presos logo após os crimes, os suspeitos já haviam passado por prisões no Chile e na Argentina. A polícia encontrou joias, documentos e equipamentos usados nos furtos, além de cilindros de oxigênio utilizados como maçaricos improvisados. Parte do dinheiro furtado foi enviada de volta ao Chile.

