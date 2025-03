Polícia reforça decisão de não fazer a reconstituição do crime do caso Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 19/03/2025 - 15h01 (Atualizado em 20/03/2025 - 01h01 ) twitter

A Polícia Civil reforçou a decisão de não fazer a reconstituição do crime do caso Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP). Os delegados responsáveis pelas investigações do assassinato da jovem afirmaram categoricamente na última terça-feira (18), em coletiva de imprensa, que Maicol dos Santos é o único autor do crime, da captura, passando pelo assassinato, até a desova do corpo, pois o suspeito confessou o crime e, no interrogatório, afirmou que agiu sozinho. A polícia se preocupa com a transformação da prisão de Maicol em prisão preventiva, para que o suspeito não seja solto. Além disso, um dos delegados teria dito que, se o Ministério Público optasse por pedir novas perícias, ele se retiraria do caso.

