Polícia resgata caminhoneiro que caiu no golpe do frete e foi sequestrado em SP

A Polícia Militar resgatou um caminhoneiro que caiu no golpe do frete, sendo sequestrado na zona sul de São Paulo. A vítima foi abordada com uma oferta de frete acima do esperado e colocada em um carro da quadrilha. Após uma denúncia anônima, iniciou-se uma perseguição policial. Embora os criminosos tenham perdido o controle do veículo, conseguiram fugir. O caminhoneiro foi salvo sem ferimentos. A Polícia Civil busca identificar e localizar os criminosos.

