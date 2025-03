Poupatempo da Saúde celebra um ano com sucesso em Santo André (SP) Serviço inovador atende 400 mil pessoas e recebe alta aprovação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h39 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h39 ) twitter

Poupatempo da Saúde: serviço contabiliza 400 mil atendimentos em Santo André, no ABC paulista

O Poupatempo da Saúde em Santo André (SP) completou um ano de funcionamento com a marca impressionante de 400 mil atendimentos. Criado para reduzir as filas nas unidades públicas de saúde, o serviço começa nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde pacientes cadastrados são avaliados clinicamente antes de serem encaminhados para especialidades no Poupatempo.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real-Time Big Data indicou que 82% dos usuários consideram o serviço ótimo ou bom, destacando a rapidez no atendimento como principal benefício. Os dados foram coletados em março de 2025 com uma margem de erro de três pontos percentuais.

O prefeito Gilvan Júnior expressou satisfação com o sucesso do projeto e mencionou planos de expansão. Atualmente, o Poupatempo oferece mais de 30 especialidades médicas com cerca de 150 profissionais cadastrados. Localizado dentro de um shopping, o serviço facilita o acesso dos moradores, proporcionando conforto e eficiência.

Assista em vídeo - Poupatempo da Saúde: serviço contabiliza 400 mil atendimentos em Santo André, no ABC paulista

