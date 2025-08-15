Prédio ‘Caveirão’ será demolido manualmente em São Paulo
Decisão judicial visa proteger imóveis históricos próximos
O prédio conhecido como “Caveirão”, localizado no centro de São Paulo, finalmente será demolido após permanecer inacabado desde sua construção iniciada em 1960. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a demolição ocorra manualmente devido à proximidade de imóveis históricos, com um custo estimado em R$ 6 milhões.
O proprietário foi condenado a arcar com as despesas da demolição. Caso não pague a dívida, a prefeitura poderá leiloar o terreno para cobrir os custos. O edifício abandonado tem sido um problema na região, servindo como abrigo para atividades ilícitas. A decisão busca resolver questões urbanas e preservar o patrimônio histórico vizinho.
