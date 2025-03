Prefeito é flagrado tentando intimidar policial durante abordagem no interior de SC Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 08h40 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h02 ) twitter

O prefeito de Bela Vista do Toldo (SC), Carlinhos Schiessl, foi flagrado em vídeo ameaçando um policial durante uma abordagem em que o agente parou um carro cujo motorista estava sem cinto de segurança. No vídeo, o prefeito alega que "quem manda sou eu", questionando a remoção do veículo. Após a confusão, um inquérito policial foi aberto para investigar o caso.

