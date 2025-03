Prefeitura de SP lamenta vídeo de Danilo Gentili e chama atitude de ‘comportamento descompensado’ Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 03/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 04/03/2025 - 12h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O apresentador Danilo Gentili ficou revoltado com uma obra na porta da casa dele no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Ele foi flagrado arremessando uma placa e um cone de sinalização. O apresentador reclamou com as pessoas que estão trabalhando na obra da dificuldade de entrar na própria casa. Em nota, a Prefeitura afirmou que lamenta o comportamento descompensado ofendendo trabalhadores e arremessando objetos de utilização pública. Confira.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa