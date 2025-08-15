Logo R7.com
Presos famosos de Tremembé serão transferidos para Potim

Transferência visa alterar perfil da unidade prisional

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O governo de São Paulo decidiu transferir os detentos do presídio de Tremembé, conhecido por abrigar presos famosos, para o presídio Potim no interior do estado. Entre os transferidos estão Robinho, Thiago Brennand e Roger Abdelmassih. A mudança busca modificar o perfil da unidade prisional.

Os detentos continuarão a ter acesso a cursos profissionalizantes e permanecerão separados dos presos comuns. Além dos nomes já citados, outros presos afetados pela transferência incluem Lindemberg Alves e Walter Delgatti.

