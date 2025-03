Processo de ex-funcionário de Gal Costa avança na Justiça após audiência terminar sem acordo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 17h57 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h03 ) twitter

A viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo, acumula mais um processo na Justiça. Agora, ela participou de uma audiência de ação judicial movida por um ex-funcionário de Gal Costa. Segundo o homem, ele tinha acordo para receber R$ 2250 por mês, mas trabalhou por anos para as duas sem receber salário. O funcionário fazia a limpeza da casa, cuidava do jardim e levava Gal para fazer compras. No entanto, a audiência terminou sem acordo entre as partes, e uma nova deve acontecer em abril.

