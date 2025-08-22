Procurada pelo FBI por morte do filho é capturada na Índia Cindy Rodriguez Singh fugiu dos EUA após desaparecimento de Noel, de seis anos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h33 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cindy Rodriguez Singh foi presa na Índia, procurada pelo FBI por envolvimento na morte de seu filho Noel, de seis anos.

Após o desaparecimento do menino em março de 2023, Cindy alegou que ele estava no México com o pai biológico.

A polícia acredita que Noel pode ter morrido antes da fuga da família para a Índia, e relatos indicam que Cindy não o alimentou.

Extraditada para os EUA, Cindy está detida no Texas aguardando julgamento, com fiança fixada em dez milhões de dólares.

Procurada pelo FBI, mulher é presa na Índia após desaparecimento do filho de 6 anos nos EUA

Cindy Rodriguez Singh, de 40 anos, foi presa na Índia após ser acusada de envolvimento na morte de seu filho Noel, de seis anos. Após o desaparecimento do menino em março de 2023, Cindy alegou que ele estava no México com o pai biológico, uma informação que foi desmentida pelas autoridades.

Durante as investigações, surgiram relatos de que Cindy dizia que Noel estava possuído por forças malignas e que parou de alimentá-lo. A polícia acredita que o menino pode ter morrido antes da fuga da família para a Índia com o marido e outros seis filhos.

Cindy foi colocada na lista dos dez mais procurados pelo FBI e localizada com a ajuda da Interpol. Extraditada para os Estados Unidos, ela está detida no Texas aguardando julgamento, com fiança fixada em dez milhões de dólares. O corpo de Noel ainda não foi encontrado, e Cindy não confessou o crime.

Perguntas e Respostas

Quem é Cindy Rodriguez Singh e por que ela foi presa?

Cindy Rodriguez Singh, de 40 anos, foi presa na Índia após ser acusada de envolvimento na morte de seu filho Noel, de seis anos.

Qual foi a alegação de Cindy sobre o desaparecimento do filho?

Cindy alegou que Noel estava no México com o pai biológico, informação que foi desmentida pelas autoridades.

Quais são as circunstâncias que levaram às acusações contra Cindy?

Durante as investigações, surgiram relatos de que Cindy afirmava que Noel estava possuído por forças malignas e que parou de alimentá-lo. A polícia acredita que o menino pode ter morrido antes da fuga da família para a Índia.

O que aconteceu após a prisão de Cindy na Índia?

Cindy foi colocada na lista dos dez mais procurados pelo FBI e localizada com a ajuda da Interpol. Ela foi extraditada para os Estados Unidos, onde está detida no Texas aguardando julgamento, com fiança fixada em dez milhões de dólares.

