Procurada pelo FBI por morte do filho é capturada na Índia
Cindy Rodriguez Singh fugiu dos EUA após desaparecimento de Noel, de seis anos
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Cindy Rodriguez Singh, de 40 anos, foi presa na Índia após ser acusada de envolvimento na morte de seu filho Noel, de seis anos. Após o desaparecimento do menino em março de 2023, Cindy alegou que ele estava no México com o pai biológico, uma informação que foi desmentida pelas autoridades.
Durante as investigações, surgiram relatos de que Cindy dizia que Noel estava possuído por forças malignas e que parou de alimentá-lo. A polícia acredita que o menino pode ter morrido antes da fuga da família para a Índia com o marido e outros seis filhos.
Cindy foi colocada na lista dos dez mais procurados pelo FBI e localizada com a ajuda da Interpol. Extraditada para os Estados Unidos, ela está detida no Texas aguardando julgamento, com fiança fixada em dez milhões de dólares. O corpo de Noel ainda não foi encontrado, e Cindy não confessou o crime.
Perguntas e Respostas
Quem é Cindy Rodriguez Singh e por que ela foi presa?
Cindy Rodriguez Singh, de 40 anos, foi presa na Índia após ser acusada de envolvimento na morte de seu filho Noel, de seis anos.
Qual foi a alegação de Cindy sobre o desaparecimento do filho?
Cindy alegou que Noel estava no México com o pai biológico, informação que foi desmentida pelas autoridades.
Quais são as circunstâncias que levaram às acusações contra Cindy?
Durante as investigações, surgiram relatos de que Cindy afirmava que Noel estava possuído por forças malignas e que parou de alimentá-lo. A polícia acredita que o menino pode ter morrido antes da fuga da família para a Índia.
O que aconteceu após a prisão de Cindy na Índia?
Cindy foi colocada na lista dos dez mais procurados pelo FBI e localizada com a ajuda da Interpol. Ela foi extraditada para os Estados Unidos, onde está detida no Texas aguardando julgamento, com fiança fixada em dez milhões de dólares.
Assista ao vídeo - Procurada pelo FBI, mulher é presa na Índia após desaparecimento do filho de 6 anos nos EUA
Veja também
Dupla sertaneja explicou que a mulher que gritou com a menina não faz parte da equipe deles
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!