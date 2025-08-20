Professor é encontrado morto em carro na zona leste de São Paulo
Suspeita de envenenamento recai sobre ex-namorada
Vinícius, um professor de educação física de 28 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro em uma rua sem saída em Itaquera, São Paulo. A polícia investiga a possibilidade de envenenamento por sua ex-namorada, Larissa.
Relatos indicam que Vinícius e Larissa se encontraram em um motel antes do incidente. Na manhã seguinte, câmeras registraram Larissa dirigindo o carro até o local onde foi abandonado. Após estacionar, ela deixou o veículo sozinha.
Larissa afirmou em depoimento que Vinícius consumiu drogas e passou mal, decidindo descansar no carro. Ela nega envolvimento na morte. A família de Vinícius mencionou que ele já havia sido dopado por Larissa anteriormente.
As autoridades aguardam os resultados do exame toxicológico para confirmar a causa da morte do professor.
