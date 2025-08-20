Professor é encontrado morto em carro na zona leste de São Paulo Suspeita de envenenamento recai sobre ex-namorada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h17 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Professor de educação física, Vinícius, foi encontrado morto em seu carro em Itaquera, São Paulo.

Suspeita de envenenamento recai sobre sua ex-namorada, Larissa.

Larissa foi vista dirigindo o carro até o local onde foi abandonado após encontro em um motel.

Família de Vinícius relata que ele já havia sido dopado por Larissa anteriormente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Vinícius, um professor de educação física de 28 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro em uma rua sem saída em Itaquera, São Paulo. A polícia investiga a possibilidade de envenenamento por sua ex-namorada, Larissa.

Relatos indicam que Vinícius e Larissa se encontraram em um motel antes do incidente. Na manhã seguinte, câmeras registraram Larissa dirigindo o carro até o local onde foi abandonado. Após estacionar, ela deixou o veículo sozinha.

Larissa afirmou em depoimento que Vinícius consumiu drogas e passou mal, decidindo descansar no carro. Ela nega envolvimento na morte. A família de Vinícius mencionou que ele já havia sido dopado por Larissa anteriormente.

As autoridades aguardam os resultados do exame toxicológico para confirmar a causa da morte do professor.

‌



Quem foi encontrado morto em São Paulo e onde seu corpo foi encontrado?

Vinícius, um professor de educação física de 28 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro em uma rua sem saída em Itaquera, São Paulo.

Quais são as suspeitas em relação à morte de Vinícius?

A polícia investiga a possibilidade de envenenamento, suspeitando que sua ex-namorada, Larissa, possa estar envolvida.

‌



O que foi relatado sobre o encontro entre Vinícius e Larissa antes do incidente?

Relatos indicam que Vinícius e Larissa se encontraram em um motel antes do incidente. Na manhã seguinte, câmeras registraram Larissa dirigindo o carro até o local onde foi abandonado.

Qual é a versão apresentada por Larissa sobre a morte de Vinícius?

Larissa afirmou em depoimento que Vinícius consumiu drogas e passou mal, decidindo descansar no carro. Ela nega envolvimento na morte, enquanto a família de Vinícius mencionou que ele já havia sido dopado por Larissa anteriormente.

Veja também

‌



Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Turistas alemães são roubados e deixados pelados na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro Professor é encontrado morto dentro do próprio carro na zona leste de SP Homem invade casa e furta televisão, perfumes e até a cachorrinha de família na zona leste de SP Bia Miranda tinha medida protetiva contra Gato Preto semanas antes do acidente no Itaim Bibi Casais entram em luta corporal por bloqueio de entrada em estacionamento de condomínio Homem destrói o carro da ex-esposa após não aceitar o fim do relacionamento na Grande São Paulo Passageiro de carro atingido por Porsche do influenciador Gato Preto está hospitalizado Exclusivo: veja o momento em que o influenciador Gato Preto é preso Influenciador Gato Preto é preso após causar acidente de carro na zona sul de São Paulo Exclusivo: assessor de famosos revela detalhes de festa em que Gato Preto estava antes de acidente Líder de facção criminosa é preso em flagrante enquanto abastecia carro de luxo em SP Homem em surto psicótico sobe em viatura da GCM na zona leste de São Paulo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (19) Filho de princesa da Noruega pode ser condenado a dez anos de prisão por crimes sexuais Menino de 4 anos é levado morto ao hospital com marcas de agressões; mãe e padrasto foram presos Jovem de 12 anos desaparece enquanto família dormia e diz que ‘fugiu de casa’ em São Paulo Homem que atacou ex-esposa com golpes de tesoura é preso após reportagem do Balanço Geral Pescador encontra carro afundado em rio e desvenda mistério que durava 60 anos, nos EUA Lojista amedrontada em SP: criminosos invadem e furtam joalheria e deixam prejuízo de R$ 10 mil Adolescente é abordado pela polícia dirigindo sem habilitação em São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!