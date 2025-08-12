Quadrilha na Califórnia rouba bonecos colecionáveis valiosos
Assaltantes causam prejuízo de R$ 200 mil ao invadir loja
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Uma loja na Califórnia foi alvo de um assalto durante a madrugada. Quatro criminosos utilizaram um pé de cabra para arrombar o local e roubaram um estoque de bonecos colecionáveis, resultando em um prejuízo estimado em R$ 200 mil.
Os bonecos, desenvolvidos por artistas de Hong Kong, têm se tornado populares mundialmente. Em edições limitadas, cada unidade pode ultrapassar o valor de mil reais. A polícia está investigando o caso e destacou o aumento nos crimes relacionados a itens colecionáveis devido à alta demanda.
A ação foi rápida, e os assaltantes conseguiram escapar antes da chegada dos policiais. A dona da loja foi alertada pelo alarme do celular, mas não teve tempo de reagir. Para evitar novos incidentes, a loja já reforçou suas medidas de segurança.
Qual foi o valor estimado do prejuízo causado pelo assalto na loja da Califórnia?
O prejuízo estimado pelo assalto na loja da Califórnia foi de R$ 200 mil.
Como os assaltantes conseguiram entrar na loja?
Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para arrombar a loja.
O que foi roubado pelos criminosos durante a ação?
Os criminosos roubaram um estoque de bonecos colecionáveis, que são conhecidos por serem desenvolvidos por artistas de Hong Kong e podem ultrapassar mil reais cada.
Como a polícia está tratando o aumento de crimes relacionados a itens colecionáveis?
A polícia está investigando o caso e destacou que houve um aumento nos crimes relacionados a itens colecionáveis devido à alta demanda por esses produtos.
