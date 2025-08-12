Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Quadrilha na Califórnia rouba bonecos colecionáveis valiosos

Assaltantes causam prejuízo de R$ 200 mil ao invadir loja

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Assalto a loja na Califórnia resulta em roubo de bonecos colecionáveis.
  • Quatro criminosos arrombaram o local causando um prejuízo de R$ 200 mil.
  • Bonecos, feitos por artistas de Hong Kong, têm alta demanda e podem valer mais de mil reais cada.
  • Dona da loja foi alertada, mas assaltantes conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

 

Uma loja na Califórnia foi alvo de um assalto durante a madrugada. Quatro criminosos utilizaram um pé de cabra para arrombar o local e roubaram um estoque de bonecos colecionáveis, resultando em um prejuízo estimado em R$ 200 mil.

Os bonecos, desenvolvidos por artistas de Hong Kong, têm se tornado populares mundialmente. Em edições limitadas, cada unidade pode ultrapassar o valor de mil reais. A polícia está investigando o caso e destacou o aumento nos crimes relacionados a itens colecionáveis devido à alta demanda.

A ação foi rápida, e os assaltantes conseguiram escapar antes da chegada dos policiais. A dona da loja foi alertada pelo alarme do celular, mas não teve tempo de reagir. Para evitar novos incidentes, a loja já reforçou suas medidas de segurança.

Qual foi o valor estimado do prejuízo causado pelo assalto na loja da Califórnia?

O prejuízo estimado pelo assalto na loja da Califórnia foi de R$ 200 mil.


Como os assaltantes conseguiram entrar na loja?

Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para arrombar a loja.

O que foi roubado pelos criminosos durante a ação?

Os criminosos roubaram um estoque de bonecos colecionáveis, que são conhecidos por serem desenvolvidos por artistas de Hong Kong e podem ultrapassar mil reais cada.


Como a polícia está tratando o aumento de crimes relacionados a itens colecionáveis?

A polícia está investigando o caso e destacou que houve um aumento nos crimes relacionados a itens colecionáveis devido à alta demanda por esses produtos.

Veja também


Mais de dez viaturas da polícia e uma ambulância do Samu estão no local

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.