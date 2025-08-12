Quadrilha na Califórnia rouba bonecos colecionáveis valiosos Assaltantes causam prejuízo de R$ 200 mil ao invadir loja Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 13h10 (Atualizado em 12/08/2025 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Assalto a loja na Califórnia resulta em roubo de bonecos colecionáveis.

Quatro criminosos arrombaram o local causando um prejuízo de R$ 200 mil.

Bonecos, feitos por artistas de Hong Kong, têm alta demanda e podem valer mais de mil reais cada.

Dona da loja foi alertada, mas assaltantes conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma loja na Califórnia foi alvo de um assalto durante a madrugada. Quatro criminosos utilizaram um pé de cabra para arrombar o local e roubaram um estoque de bonecos colecionáveis, resultando em um prejuízo estimado em R$ 200 mil.

Os bonecos, desenvolvidos por artistas de Hong Kong, têm se tornado populares mundialmente. Em edições limitadas, cada unidade pode ultrapassar o valor de mil reais. A polícia está investigando o caso e destacou o aumento nos crimes relacionados a itens colecionáveis devido à alta demanda.

A ação foi rápida, e os assaltantes conseguiram escapar antes da chegada dos policiais. A dona da loja foi alertada pelo alarme do celular, mas não teve tempo de reagir. Para evitar novos incidentes, a loja já reforçou suas medidas de segurança.

Qual foi o valor estimado do prejuízo causado pelo assalto na loja da Califórnia?

O prejuízo estimado pelo assalto na loja da Califórnia foi de R$ 200 mil.

‌



Como os assaltantes conseguiram entrar na loja?

Os assaltantes utilizaram um pé de cabra para arrombar a loja.

O que foi roubado pelos criminosos durante a ação?

Os criminosos roubaram um estoque de bonecos colecionáveis, que são conhecidos por serem desenvolvidos por artistas de Hong Kong e podem ultrapassar mil reais cada.

‌



Como a polícia está tratando o aumento de crimes relacionados a itens colecionáveis?

A polícia está investigando o caso e destacou que houve um aumento nos crimes relacionados a itens colecionáveis devido à alta demanda por esses produtos.

Veja também

‌



Mais de dez viaturas da polícia e uma ambulância do Samu estão no local

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Homem faz mulher refém após não aceitar fim do relacionamento na zona sul de São Paulo Sidney Oliveira é preso na Grande SP em operação contra esquema de fraudes tributárias Polícia Civil realiza operação contra grupo que invadia condomínios de luxo em São Paulo Golpistas usam site falso de concursos para enganar vítimas em São Paulo Polícia suspeita que quatro amigos que desapareceram em Icaraíma (PR) foram vítimas de emboscada Fábrica de bombas explode e deixa pelo menos oito pessoas desaparecidas no Paraná Quadrilha rouba loja na Califórnia e leva R$ 200 mil em bonecos colecionáveis Músico perde sanfona de R$ 25 mil na estação Osasco e enfrenta dificuldades para recuperá-la Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta segunda (11) Câmera do Balanço: Estudantes menores de idade usam cigarros eletrônicos em frente a escola em SP Falsos fotógrafos fingem contratar profissionais para roubar equipamentos em São Paulo Ex-segurança de time de basquete dos Estados Unidos é acusado de furtar camisas e peças históricas SP: Pedreiro desaparece após ir à casa de amigo e família busca por respostas Doc Investigação traz novas revelações sobre o caso Gil Rugai na noite desta segunda (11) Exclusivo: Balanço Geral fala com brasileiro ‘caçador de pickpockets’ da Inglaterra Polícia procura por quatro homens que desapareceram ao cobrar uma dívida no Paraná Chegou com uma e saiu com outra: criminosos são flagrados trocando moto roubada por outra em SP Vítimas de ‘Galo Cego’ vão à delegacia para reconhecer homem que atacava pedestres em São Paulo Mãe e filho são investigados por comandar operações de garimpo ilegal em territórios indígenas Criminosos levam menos de 20 segundos para clonar controles de portões automáticos; confira

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!