Quadrilha rouba mansão no Morumbi com reféns
Criminosos levam joias e dinheiro enquanto moradores são mantidos sob ameaça
Uma mansão de luxo no Morumbi, zona sul de São Paulo, foi invadida por criminosos que mantiveram moradores e funcionários reféns por quase duas horas. Os assaltantes roubaram itens valiosos como celulares, joias e dinheiro em reais e euros. Câmeras de segurança registraram o movimento dos suspeitos desde sua chegada até a fuga. A polícia está analisando essas imagens para identificar os envolvidos.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o Morumbi liderou os registros de roubos a residências no início de 2025. Em outro incidente na mesma área, uma quadrilha foi flagrada deixando o local de um assalto com sacolas e armamentos visíveis. Os prejuízos causados por esses crimes ultrapassam um milhão de reais.
Assista ao vídeo - Criminosos invadem e roubam mansão na zona sul de São Paulo
Veja também
Agora, ele reside temporariamente na Europa com planos de iniciar uma nova vida
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!