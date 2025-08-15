Logo R7.com
Balanço Geral

Quatro amigos desaparecem no Paraná durante cobrança de dívida

Polícia busca por desaparecidos após viagem para cobrar R$250 mil

Balanço Geral

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Quatro amigos desapareceram enquanto viajavam para cobrar uma dívida de R$250 mil no Paraná.
  • A polícia está intensificando as buscas e encontrou abrigos subterrâneos possivelmente relacionados ao caso.
  • Testemunhas relataram sobre movimentações suspeitas de um carro preto e um caminhão entre Paraná e São Paulo.
  • As autoridades investigam intensamente para descobrir o destino dos desaparecidos e esclarecer as circunstâncias.

 

Quatro amigos desapareceram há dez dias enquanto viajavam de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, com o objetivo de cobrar uma dívida de aproximadamente R$250 mil. Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estavam envolvidos na cobrança quando desapareceram.

A polícia intensificou as buscas e encontrou novos abrigos subterrâneos que podem estar relacionados ao caso. Testemunhas relataram a movimentação dos suspeitos em um carro preto e um caminhão baú entre o Paraná e São Paulo. Um advogado local descreveu um incidente suspeito envolvendo o pagamento em cartão, aumentando as pistas sobre o paradeiro dos amigos desaparecidos.

As autoridades continuam investigando o caso na esperança de encontrar os amigos vivos ou mortos e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.

Quem são as quatro pessoas desaparecidas no Paraná?

Os desaparecidos são Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza.


Qual era o objetivo da viagem dos quatro amigos?

Eles viajavam de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, com o objetivo de cobrar uma dívida de aproximadamente R$250 mil.

O que as autoridades encontraram durante as buscas?

A polícia intensificou as buscas e encontrou novos abrigos subterrâneos que podem estar relacionados ao caso.


Que informações adicionais surgiram sobre os suspeitos do desaparecimento?

Testemunhas relataram a movimentação dos suspeitos em um carro preto e um caminhão baú entre o Paraná e São Paulo, além de um incidente suspeito envolvendo um pagamento em cartão.

