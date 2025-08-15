Quatro amigos desaparecem no Paraná durante cobrança de dívida
Polícia busca por desaparecidos após viagem para cobrar R$250 mil
Quatro amigos desapareceram há dez dias enquanto viajavam de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, com o objetivo de cobrar uma dívida de aproximadamente R$250 mil. Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza estavam envolvidos na cobrança quando desapareceram.
A polícia intensificou as buscas e encontrou novos abrigos subterrâneos que podem estar relacionados ao caso. Testemunhas relataram a movimentação dos suspeitos em um carro preto e um caminhão baú entre o Paraná e São Paulo. Um advogado local descreveu um incidente suspeito envolvendo o pagamento em cartão, aumentando as pistas sobre o paradeiro dos amigos desaparecidos.
As autoridades continuam investigando o caso na esperança de encontrar os amigos vivos ou mortos e esclarecer as circunstâncias do desaparecimento.
Quem são as quatro pessoas desaparecidas no Paraná?
Os desaparecidos são Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi, Diego Henrique Afonso e Alencar Gonçalves de Souza.
Qual era o objetivo da viagem dos quatro amigos?
Eles viajavam de São Paulo para Icaraíma, no Paraná, com o objetivo de cobrar uma dívida de aproximadamente R$250 mil.
O que as autoridades encontraram durante as buscas?
A polícia intensificou as buscas e encontrou novos abrigos subterrâneos que podem estar relacionados ao caso.
Que informações adicionais surgiram sobre os suspeitos do desaparecimento?
Testemunhas relataram a movimentação dos suspeitos em um carro preto e um caminhão baú entre o Paraná e São Paulo, além de um incidente suspeito envolvendo um pagamento em cartão.
