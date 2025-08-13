Logo R7.com
Balanço Geral

Quatro amigos desaparecem no Paraná em cobrança de dívida

Polícia investiga possível sequestro e uso de bunkers na região

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Quatro amigos de São Paulo desapareceram ao cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná.
  • Última aparição foi em Icaraíma, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.
  • Polícia investiga sequestro e possível uso de bunkers subterrâneos por criminosos.
  • Buscas estão em andamento na região conhecida por contrabando e outras atividades criminosas.

 

Quatro amigos do interior de São Paulo desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. A polícia suspeita que tenham sido sequestrados e escondidos em bunkers subterrâneos usados por criminosos locais.

Os desaparecidos são Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Alencar Gonçalves de Souza. Relatos indicam que tiros foram ouvidos na área onde eles estiveram por último. Os investigadores acreditam que eles possam ainda estar vivos, mantidos em cativeiro.

A região é conhecida por contrabando e outros crimes, complicando a investigação que envolve facções criminosas. Buscas intensas estão em andamento para localizar os amigos e pressionar os responsáveis a se entregarem às autoridades.

O que aconteceu com os quatro amigos no Paraná?

Quatro amigos do interior de São Paulo desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná e foram vistos pela última vez em Icaraíma, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.


Quais são os nomes dos desaparecidos?

Os desaparecidos são Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Alencar Gonçalves de Souza.

O que a polícia suspeita em relação ao desaparecimento?

A polícia suspeita que os amigos tenham sido sequestrados e possam estar escondidos em bunkers subterrâneos usados por criminosos da região, que é conhecida por contrabando e outros crimes.


Quais ações estão sendo tomadas para encontrar os desaparecidos?

Buscas intensas estão em andamento para localizar os amigos e pressionar os responsáveis a se entregarem às autoridades.

