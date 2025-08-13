Quatro amigos desaparecem no Paraná em cobrança de dívida Polícia investiga possível sequestro e uso de bunkers na região Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 15h49 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quatro amigos de São Paulo desapareceram ao cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná.

Última aparição foi em Icaraíma, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.

Polícia investiga sequestro e possível uso de bunkers subterrâneos por criminosos.

Buscas estão em andamento na região conhecida por contrabando e outras atividades criminosas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quatro amigos do interior de São Paulo desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. A polícia suspeita que tenham sido sequestrados e escondidos em bunkers subterrâneos usados por criminosos locais.

Os desaparecidos são Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Alencar Gonçalves de Souza. Relatos indicam que tiros foram ouvidos na área onde eles estiveram por último. Os investigadores acreditam que eles possam ainda estar vivos, mantidos em cativeiro.

A região é conhecida por contrabando e outros crimes, complicando a investigação que envolve facções criminosas. Buscas intensas estão em andamento para localizar os amigos e pressionar os responsáveis a se entregarem às autoridades.

O que aconteceu com os quatro amigos no Paraná?

Quatro amigos do interior de São Paulo desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná e foram vistos pela última vez em Icaraíma, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.

‌



Quais são os nomes dos desaparecidos?

Os desaparecidos são Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Alencar Gonçalves de Souza.

O que a polícia suspeita em relação ao desaparecimento?

A polícia suspeita que os amigos tenham sido sequestrados e possam estar escondidos em bunkers subterrâneos usados por criminosos da região, que é conhecida por contrabando e outros crimes.

‌



Quais ações estão sendo tomadas para encontrar os desaparecidos?

Buscas intensas estão em andamento para localizar os amigos e pressionar os responsáveis a se entregarem às autoridades.

Veja também

‌



O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Passaia e Lombardi visitam telespectadora e experimentam lasanha feita com massa de pastel Câmera do Balanço flagra roubos e furtos a pedestres na Feirinha da Madrugada, em São Paulo Golpista usa identidade falsa para alugar apartamento e levar bens de R$ 35 mil em São Paulo Novas pistas levantam possibilidade de os quatro amigos desaparecidos no PR terem sido sequestrados Polícia apura se arma usada por empresário que matou gari pertence à esposa dele Nova moda? Adultos usam chupeta como forma de aliviar estresse e ansiedade Fugitivo condenado por homicídio é preso no Brás com ajuda do sistema Smart Sampa Moradores da zona sul de São Paulo tentam evitar demolição de casas centenárias Companheira de guarda municipal do interior de SP o denuncia por agressão, cárcere e abuso sexual Balança Povão: Após placa de sinalização ser arrancada, moradores tentam evitar acidentes Mulher é presa em São Paulo suspeita de misturar drogas em balas de goma 'Vovô ladrão' engana funcionários e rouba celulares em lojas de São Paulo Incêndio atinge fábrica de fraldas em Goiás e mobiliza bombeiros para conter avanço do fogo Criminosos rendem grupo de mulheres a caminho do ponto de ônibus em São Paulo Polícia encontra garrafa de vinho dentro de Porsche que causou acidente em São Paulo Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo Veja o momento em que homem é baleado durante tentativa de latrocínio em Osasco (SP) Vítima de ataque em estúdio de tatuagem afirma que recebia ameaças de morte Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (12) Policiais do Gate fazem entrada forçada para resgatar mulher mantida refém em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!