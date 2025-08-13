Quatro amigos desaparecem no Paraná em cobrança de dívida
Polícia investiga possível sequestro e uso de bunkers na região
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Quatro amigos do interior de São Paulo desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná. Eles foram vistos pela última vez em Icaraíma, perto da fronteira com Mato Grosso do Sul. A polícia suspeita que tenham sido sequestrados e escondidos em bunkers subterrâneos usados por criminosos locais.
Os desaparecidos são Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Alencar Gonçalves de Souza. Relatos indicam que tiros foram ouvidos na área onde eles estiveram por último. Os investigadores acreditam que eles possam ainda estar vivos, mantidos em cativeiro.
A região é conhecida por contrabando e outros crimes, complicando a investigação que envolve facções criminosas. Buscas intensas estão em andamento para localizar os amigos e pressionar os responsáveis a se entregarem às autoridades.
O que aconteceu com os quatro amigos no Paraná?
Quatro amigos do interior de São Paulo desapareceram ao tentar cobrar uma dívida de R$ 250 mil no Paraná e foram vistos pela última vez em Icaraíma, próximo à fronteira com Mato Grosso do Sul.
Quais são os nomes dos desaparecidos?
Os desaparecidos são Diego Henrique Afonso, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Alencar Gonçalves de Souza.
O que a polícia suspeita em relação ao desaparecimento?
A polícia suspeita que os amigos tenham sido sequestrados e possam estar escondidos em bunkers subterrâneos usados por criminosos da região, que é conhecida por contrabando e outros crimes.
Quais ações estão sendo tomadas para encontrar os desaparecidos?
Buscas intensas estão em andamento para localizar os amigos e pressionar os responsáveis a se entregarem às autoridades.
Veja também
O prato foi inédito para Lombardi, que já provou lasanha em diversos formatos, com variados ingredientes
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!