Queda de avião durante treinamento deixa um morto e um ferido no litoral de SP Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 10/03/2025 - 09h21 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A queda de um avião durante voo de treinamento deixou um morto e um ferido em Itanhaém (SP), no domingo (9). Menos de meia hora após a decolagem do aeroporto local, a aeronave perdeu a estabilidade, e um alerta foi emitido pelo piloto antes da queda. O avião caiu em uma mata próxima a uma aldeia indígena e ficou destruído. Equipes de resgate encontraram um ocupante sem vida e outro ferido entre os destroços. Investigadores estão analisando as causas do acidente.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa