Rachel Sheherazade e Carolina Ferraz se enfrentam no Desafio dos Balões desta sexta (16) Apresentadoras correm contra o tempo no quadro do Balanço Geral que já virou tradição da RECORD Balanço Geral|Do R7 15/08/2024 - 20h01 (Atualizado em 15/08/2024 - 20h01 ) ‌



Representantes do Domingo Record e Domingo Espetacular disputam a famosa competição RECORD/Edu Moraes

O Balanço Geral coloca duas apresentadoras da RECORD em lados opostos nesta sexta-feira (16). Rachel Sheherazade, que estreia no Domingo Record neste final de semana (18), e Carolina Ferraz, do Domingo Espetacular, terão que mostrar quem tem mais velocidade — e habilidade, para vencer o Desafio dos Balões!

No já tradicional quadro do programa, dois convidados têm que estourar uma série de bexigas enfileiradas em um paredão, especialmente montado para a atividade. Famosos já mostraram um desempenho surpreendente, como Ana Hickmann e os jogadores Viola e Amaral. E até os filhos do Gottino, Giovanna e Rafael, já participaram da atração, surpreendendo o pai no aniversário dele, em julho deste ano.

Rachel ou Carolina, quem será a nova ganhadora do Desafios dos Balões? Confira, nesta sexta-feira (16), o resultado dessa emocionante e acirrada disputa em que décimos de segundo fazem toda a diferença!

Acompanhe todas as emoções do Desafio dos Balões no Balanço Geral. O programa vai ao ar partir das 11h50, na tela da RECORD.