Rachel Sheherazade e Carolina Ferraz se enfrentam no Desafio dos Balões nesta sexta (16) As apresentadoras da RECORD buscam bater o recorde mundial na brincadeira que já virou tradição no Balanço Geral; não perca! Balanço Geral|Do R7 16/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 02h00 ) ‌



As apresentadoras agora entram pra lista de concorrentes ao recorde mundial Divulgação/RECORD

Tradição na RECORD, o Desafio dos Balões volta em grande estilo no Balanço Geral desta sexta (16). Queridinha do pelo público, a brincadeira que consiste em estourar o maior número de bexigas no menor tempo possível já é um clássico entre o elenco da emissora, que já teve muitos aventureiros dando a vida no famoso corredor.

Tudo começou em 2019, quando Ana Hickmann foi desafiada e se jogou no game. A apresentadora do Hoje em Dia conseguiu não apenas estourar todos os balões em um tempo surpreendente (12 segundos), como quebrou o recorde mundial do norte-americano Davi Rush, entrando para o Livro dos Recordes.

Após o vídeo histórico da loira viralizar em 2023, a brincadeira voltou à tona e vários integrantes do time da RECORD entraram na onda, competindo entre si. Apresentadores dos programas da casa, ex-peões, ex-jogadores de futebol e até mesmo um telespectador já tentaram quebrar a marca mundial.

Atualmente, o ex-atleta Amaral é quem detém o título. Competindo contra um antigo rival dos campos, o representante do Palmeiras completou a prova em impressionantes 9,97 segundos, no início desse ano.

Mesmo assim, o desafio nunca perde a graça e novos competidores estão sempre a postos para tentar bater a marca atual. Em uma edição especial, até mesmo os filhos de Reinaldo Gottino já participaram fazendo uma surpresa emocionante para o pai.

Agora, o programa promove mais uma versão do game com participantes inéditas. Dessa vez, a dupla convocada é formada por Rachel Sheherazade e Carolina Ferraz.

No comando, respectivamente, do Domingo Record e do Domingo Espetacular, as apresentadoras vão mostrar que não dependem do final de semana para entregar tudo. E agora, será que mais um recorde vai ser batido na emissora?

Acompanhe todas as emoções do Desafio dos Balões no Balanço Geral dessa sexta (16). O programa vai ao ar partir das 11h50, na tela da RECORD.

Relembre os famosos que já encararam o Desafio dos Balões:

