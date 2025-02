Rapper Oruam é liberado após ser flagrado escondendo um foragido da justiça dentro de casa, no Rio Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 14h53 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h05 ) twitter

No início da tarde desta quarta-feira (26), o rapper Oruam foi liberado pela polícia após ter sido preso na manhã do mesmo dia. Ele foi detido pois foi flagrado acobertando Yuri Pereira Gonçalves, condenado em 2020 por organização criminosa, em sua casa no Rio de Janeiro. A polícia fazia uma operação para investigar um vídeo em que Oruam aparece atirando dentro de um condomínio de São Paulo quando encontrou o traficante, que também foi preso. O rapper foi liberado por se tratar, conforme a justiça, de crime de menor potencial ofensivo. Celulares, tablets e armas falsas foram apreendidos na casa dele para dar prosseguimento às investigações.

