Reajuste de tarifas de táxi em São Paulo afeta todas as categorias
Corridas ficam até 9% mais caras; bandeira dois mantém acréscimo de 30%
A partir desta segunda-feira (11), as tarifas de táxi em São Paulo foram reajustadas em até 9%. Nas categorias comum, rádio e especial, a bandeirada inicial subiu de R$ 6,00 para R$ 6,55. Já nos táxis de luxo, o valor aumentou de R$ 9,00 para R$ 9,83.
O aumento é justificado pelos custos com manutenção dos veículos, como conservação de pneus e troca de óleo. A bandeira dois, aplicada das 20h às 6h de segunda a sábado e durante todo o dia aos domingos e feriados, permanece com um acréscimo de 30%.
Com as novas tarifas, cerca de 38 mil táxis na capital paulista devem passar por aferição pelo Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (IPEM) para garantir conformidade aos novos valores. Este reajuste é exclusivo para táxis e não afeta tarifas de transporte público ou motoristas por aplicativo.
