RECORD promove sabatinas com candidatos à prefeitura de São Paulo A partir desta terça (13), a emissora exibe, ao vivo, ciclo de entrevistas conduzidas por Reinaldo Gottino no Balanço Geral Balanço Geral|Do R7 09/08/2024 - 18h20 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h20 ) ‌



Com comando de Reinaldo Gottino, seis candidatos irão conversar com o apresentador Divulgação/RECORD

Nas próximas duas semanas, a RECORD promove um de seus mais tradicionais eventos que compõem a cobertura do período eleitoral, as sabatinas com candidatos à prefeitura de São Paulo. A partir de terça (13), a emissora exibe o ciclo de entrevistas, conduzido pelo apresentador Reinaldo Gottino, ao vivo, durante o Balanço Geral. No ar a partir das 12h30, cada encontro terá duração de 30 minutos.

O candidato José Luiz Datena (PSDB) abre as sabatinas na terça (13). Dois dias depois, na quinta (15), é a vez de Tabata Amaral (PSB) participar do programa. Na sexta-feira (16), Maria Helena (Novo) apresenta suas propostas para a cidade.

Na semana seguinte, na terça (20), Guilherme Boulos (PSOL) é o entrevistado do dia. Ricardo Nunes (MDB), é o convidado da atração na quinta (22), e Pablo Marçal (PRTB) encerra a rodada de sabatinas na sexta (23).

Confira o cronograma das sabatinas, realizadas a partir das 12h30, durante o Balanço Geral:

Terça-feira (13): José Luiz Datena (PSDB)

Quinta-feira (15): Tabata Amaral (PSB)

Sexta-feira (16): Maria Helena (Novo)

Terça-feira (20): Guilherme Boulos (PSOL)

Quinta-feira (22): Ricardo Nunes (MDB)

Sexta-feira (23): Pablo Marçal (PRTB)

As sabatinas também serão exibidas, simultaneamente, no R7.com e no PlayPlus.

Acompanhe o Balanço Geral, que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.