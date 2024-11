Reinaldo Gottino entra em campo e surpreende fãs do Balanço Geral: ‘Goleirão’ O apresentador da RECORD mostrou suas habilidades no estádio do seu time do coração; confira! Balanço Geral|Do R7 20/11/2024 - 16h14 (Atualizado em 20/11/2024 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gottino se arrisca como goleiro e joga partida de futebol em arena famosa de São Paulo (SP) Reprodução/Instagram

Que Reinaldo Gottino é fã de futebol e palmeirense, muitos telespectadores do Balanço Geral já sabem. Mas, a novidade para alguns telespectadores é que ele também entra em campo! O comandante da atração da RECORD impressionou ao postar uma foto uniformizado de goleiro. O local é nada mais, nada menos, do que a Arena do Palmeiras, onde joga o time que o apresentador torce com muita paixão.

Visivelmente feliz, Gottino escreveu na legenda: “Que tarde especial!”

Fãs também compartilharam da mesma animação ao ver o apresentador no campo: “Parabéns, Gottino, pela meta conquistada! Virou inspiração.”, comentou uma seguidora que o acompanhou no projeto de redução de peso do Domingo Record.

“Goleirão Gottino”, escreveu outro. “O melhor apresentador e goleiro”, enfatizou mais um.

Confira abaixo o post:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50.