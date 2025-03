Relembre o que disse Maicol antes do surgimento de novas evidências que o ligam à morte de Vitória Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 13/03/2025 - 10h39 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h02 ) twitter

Antes de ser preso por suspeita de envolvimento na morte da jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Antonio Sales Santos falou com o apresentador do Cidade Alerta, Reinaldo Gottino, e negou qualquer participação no caso.

Após a entrevista, no entanto, surgiram novas evidências que o ligam ao caso e que sustentam a permanência dele na cadeia.

Uma pá e uma enxada encontradas próximas ao corpo de Vitórias são ferramentas de trabalho usadas pelo padrasto de Maicol. Mais: no dia do crime, o suspeito fez uma pesquisa em seu celular sobre como ‘limpar o local do crime’.

Além disso, polícia encontrou manchas de sangue no carro e na casa de Maicol. Uma casa alugada por ele teria sido para onde a jovem teria sido levada após ser sequestrada. E a própria mulher do suspeito disse que não estava com ele na noite do desaparecimento, o que contraria depoimento dele.

‌



Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu na noite de 26 de fevereiro quando voltava para a casa em Cajamar (SP), e o corpo dela foi encontrado uma semana depois, em 5 de março, em uma área de mata da mesma cidade.

