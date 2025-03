Renato Lombardi compartilha história de superação Comentarista do Balanço Geral inspirou seguidores ao relembrar cirurgia delicada realizada no coração em 2019 Balanço Geral|Do R7 15/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato Lombardi é o comentarista de segurança do Balanço Geral Edu Moraes/RECORD

Uma história de superação daquelas que inspiram e trazem esperança para quem escuta. O comentarista do Balanço Geral, Renato Lombardi, compartilhou com os seguidores um relato emocionante sobre a cirurgia delicada a que foi submetido há seis anos.

“Treze de março de 2019. Faz seis anos que fiz uma cirurgia delicada do coração. Duas mamárias e duas safenas. Quatro dias depois da cirurgia estava em casa. Menos de um mês depois voltei ao trabalho no Balanço Geral da RECORD. Por isso quem está vivendo situação semelhante, basta ter fé e seguir em frente que vai dar certo. Os médicos do Hospital Moriah, Robinson Poffo, que me operou, e Leandro Echenique, cardiologista que me acompanhou e me acompanha até hoje, disseram logo após a cirurgia que depois de algum tempo eu nem lembraria que havia operado do coração. E estavam certos. O fisioterapeuta Douglas Barros foi o responsável pela recuperação. Não desistam. Em frente. Com Deus no comando tudo dará certo”.

Um telespectador disse que lembrava perfeitamente do dia e contou detalhes: “O Gotino nos atualizava sobre sua evolução, foram muitas orações e graças a Deus você está aqui conosco”.

Outra fã elogiou: “Lombi, você é um exemplo”. E teve quem destacou: “Você é um exemplo de superação e garra! Eu e minhas filhas te amamos”.

‌



Confira a publicação:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h, na tela da RECORD.