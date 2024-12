Renato Lombardi passa protetor solar e fãs brincam: ‘Pele de neném’ O comentarista do Balanço Geral arrancou elogios dos seguidores nas redes sociais Balanço Geral|Do R7 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 ) twitter

Fãs reagem a vídeo de Lombardi cuidando da pele Reprodução/Instagram

O cuidado com a pele é essencial no nosso dia a dia! Sempre elegante e bem-humorado, o comentarista do Balanço Geral, Renato Lombardi deu exemplo em um vídeo publicado pelo apresentador Reinaldo Gottino em suas redes sociais.

No vídeo, Lombardi passa protetor solar no rosto, e na descrição, Gottino escreveu: “E esse cuidado com nosso Lombinho?!”. Os fãs do jornalista reagiram ao vídeo e brincaram com a situação: “Pele de neném”.

Na publicação, uma seguidora comentou: “Adoro o Lombi, muito carismático”. Outra fã afirmou: “Lombardi é muito querido pelo povo brasileiro”.

Confira o post:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h50.