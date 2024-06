Renato Lombardi retorna às tardes da RECORD e público vai à loucura

Alto contraste

Após período de férias, Renato Lombardi volta a apresentar o Balanço Geral com Reinaldo Gottino (Reprodução/Instagram)

O público do Balanço Geral pode comemorar: o comentarista Renato Lombardi está on depois de um descanso merecido! Após curtir um roteiro que incluiu Alemanha, Argentina e Uruguai, Lombi retorna às tardes da RECORD com gás total e fez questão de entrar na trend do momento acompanhado por ninguém menos do que o apresentador e amigo Reinaldo Gottino.

Animados, Gottino e Lombi dançam ao som da música Tô bem, da banda Jovem Dionísio.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a notícia. “Oba! O Lombardi voltou”, escreveu uma fã. “Olha o charme deles”, comentou outra internauta.

E teve até quem mandou uma sugestão: “Lombi, pode pedir aumento! Você faz muita falta”, avisou uma fã.

O público ainda destacou a admiração pelos dois apresentando o Balanço Geral juntos. “A dupla mais amada do Brasil”, declarou uma seguidora.

Confira a postagem:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.