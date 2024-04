Polícia prende suspeitos de agredir jovem até a morte após notícia falsa

Alto contraste

Um jovem, de 22 anos, foi agredido até a morte em Suzano, na grande São Paulo. Rafael foi cercado por sete homens e apanhou por pelo menos três horas. Os suspeitos fizeram questão de gravar tudo, e publicaram nas redes sociais. Eles queriam fazer justiça pelas próprias mãos, pois Rafael foi apontado como suspeito de matar cachorros do bairro. Essa informação foi compartilhada na internet, mas, na verdade, era tudo mentira. A polícia constatou que Rafael não tem nenhum envolvimento com as mortes dos cachorros, e mais, na verdade, não se sabe nem se tem mesmo cachorros sendo mortos na região. Rafael foi morto por causa de notícia falsa e a polícia prendeu seis suspeitos do crime.