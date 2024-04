Reportagem do Dia: Advogada é chamada de "feia" por promotor de Justiça

Alto contraste

Na sexta-feira (22), a advogada Marília Gabriela Gil Brambila foi surpreendida ao ser chamada de “feia” por um promotor de Justiça no Tribunal do Júri na Comarca de Alto Paraíso de Goiás. Ela defendia o cliente quando ouviu o insulto de Douglas Cheguri, que ainda disse que não queria beijá-la por ser feia. Segundo Marília, a única mulher do júri se levantou e disse que não participaria mais daquela sessão. Douglas disse a agência de notícias que o embate durou cerca de 2 horas e meia e que a advogada teria se aproveitado do momento e manipulado a situação. Já Marília Gabriela ficou mais surpresa do que ofendida. Ela disse que nunca em sua carreira se sentiu tão humilhada.