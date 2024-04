Reportagem do Dia : Criminosos invadem loja e deixam prejuízo de R$ 4 mil

Alto contraste

Imagens de câmera de segurança flagraram um arrastão em uma loja de roupas e calçados na zona sul de São Paulo. Pelo menos, oito pessoas participaram do crime. Um suspeito foi preso. Nas imagens é possível ver quando os ladrões pressionam a porta da loja com um pedaço de madeira e conseguem abrir. Depois, eles fazem fila para invadir a loja: cinco criminosos entram um atrás do outro rastejando. O alarme da loja disparou, mas isso não intimidou os ladrões, que fizeram a limpa, colocando as roupas e calçados em sacolas.