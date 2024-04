Reportagem do Dia: Homem é preso após invadir área restrita e andar pela pista do Aeroporto de Congonhas O jornalista e apresentador da RECORD Luiz Fara Monteiro, que tem um blog sobre aviação no R7, comentou o caso

Um homem invadiu a cabeceira 17R, próxima à avenida Washington Luís, área restrita do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e causou a interrupção dos pousos e decolagens. O suspeito foi detido e levado para a delegacia de atendimento ao turista, onde foi verificado que ele constava no sistema como pessoa desaparecida. Agora, a Polícia Federal vai investigar o caso. A identidade do homem não foi revelada, nem o motivo que o levou a invadir o aeroporto. O Balanço Geral pediu um posicionamento da polícia do aeroporto para saber se algum familiar do invasor foi localizado, mas até agora não obteve respostas. Na última sexta-feira (15), o aeroporto de Congonhas também teve pousos e decolagens suspensos devido a uma falha elétrica.